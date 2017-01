Autoridades de Roma e Madrid desmantelam rede de droga

Um rede de narcotraficantes que fazia chegar cocaína a Itália foi desmantelada pelas autoridades de Roma, numa operação que contou com o envolvimento da Polícia Nacional Espanhola.



De acordo com um comunicado da polícia italiana, a operação "Buena Ventura" levou à detenção de várias pessoas em diferentes regiões de Itália, sendo que as investigações ainda continuam em Reggio, Calabria, Milão, Nápoles, Bolonia e Pescara.



Entre os detidos contam-se alguns elementos ligados à família Morabito-Bruzzanti-Palmara que compõem a Ndrangheta, a máfia calabresa.









Além das ações policiais em Itália, a operação de desmantelamento da rede decorreu também no aeroporto de Barajas, em Madrid, e que impediu o descarregamento de 35 quilogramas de cocaína procedente da Colômbia.



A rede operava entre Itália, Colômbia, Peru, República Dominicana e Espanha, segundo os dados que foram difundidos pelas autoridades de Roma.



O comunicado policial assinala também que a operação "demonstra a força e a capacidade dos cartéis calabreses na relação com os narcotraficantes colombianos no tráfico de grandes quantidades de cocaína destinadas à Europa".



