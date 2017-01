Autoridades descartam ameaça terrorista na tomada de posse de Trump

Para o secretário de Estado, a preocupação agora é com o extremismo nascido nos Estados Unidos e com os atos de pessoas auto-radicalizadas.



Entre 700.000 e 900.000 pessoas deverão assistir à cerimónia de tomada de posse, que vai decorrer no National Mall, a grande artéria que atravessa a cidade de Washington.



Cerca de 28.000 pessoas das forças de segurança vão ser destacadas para a ocasião.



A polícia norte-americana está preparada para um possível ataque com um camião durante a cerimónia de tomada de posse de Donald Trump, a 20 de janeiro, mas não há nesta fase nenhuma ameaça, disseram as autoridades.Após os ataques perpetrados com camiões contra multidões em França e na Alemanha em 2016, a área prevista para a cerimónia de posse e para o desfile será bloqueada, disse hoje o secretário de Estado da Segurança Interna, Jeh Johnson.O perímetro vai estar "protegido com camiões pesados, com camiões basculantes e betoneiras para evitar acesso a veículos não autorizados", acrescentou o secretário de Estado.