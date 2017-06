Polícia admite "não conseguir identificar todas as vítimas" de fogo em Londres

Sadiq Khan,

"falou esta manhã com a mãe das crianças portuguesas feridas no incêndio que ainda estão internadas, para se inteirar do seu estado de saúde e desejar as rápidas melhoras"

As imagens da destruição do incêndio em torre residencial em Londres

As vítimas portuguesas do fogo de Londres





Os bombeiros anunciam que conseguiram salvar 65 pessoas das torres, mas muitas estão desaparecidas.





Mulher em pânico presa na torre em chamas pede ajuda em direto no Facebook





Os sobreviventes passaram a noite de ontem em abrigos de emergência e contaram com a ajuda de donativos que chegaram sob todas as formas para aqueles que perderam tudo.



A torre, uma construção de 1974, era a casa de 600 pessoas. O projeto de habitação social contava com 200 apartamentos no bairro de North Kensington, perto da conhecida zona de Notting Hill. A polícia montou um cordão de segurança em volta do edifício, impedindo o acesso de moradores ao prédio.



Muitas pessoas surgiram no local com fotos das pessoas desaparecidas, outros deixaram flores, velas e mensagens.



Uma delas é Rania Ibrham, mãe de dois filhos, que fez um vídeo em direto para o Facebook em que dava conta da aflição da sua família, bloqueada pelo fogo no 23º andar do edifício. No prédio viviam cerca de 10 portugueses, que ocupavam três apartamentos. Todos sobreviveram à tragédia e estão livres de perigo de vida , mas o estado de saúde de duas meninas, de 10 e 12 anos, e uma mulher grávida de sete meses ainda inspira cuidados.

A Polícia Metropolitana de Londres conseguiu identificar formalmente seis vítimas mortais da tragédia na torre Grenfell, adiantando que os corpos destas foram encontrados no exterior do edifício.O comandante Stuart Candy explicou ainda que "há risco de não conseguir identificar todas as vítimas" e que espera que o número total de mortos "não chegue aos três dígitos".Theresa May já ordenou a abertura de um inquérito às causas deste incêndio.Durante esta quinta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou com a mãe das duas crianças portuguesas que ficaram feridas com gravidade no incêndio de Londres, para saber do seu estado de saúde. A família, uma das três de nacionalidade portuguesa que vivia na torre, foi internada após ser retirada do edifício em chamas.Numa nota de Presidência da República desta quinta-feira é descrito que MarceloOs pais das crianças, ambos de 38 anos, sofreram ferimentos ligeiros e acabaram por ter que ser internados num hospital da região. Já as crianças estão ambas fora de perigo, depois de terem passado a quarta-feira sob observação médica.Na quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa já tinha expressado solidariedade para com as vítimas do incêndio, manifestando "especial cuidado com as duas crianças portuguesas feridas".Às primeiras horas da manhã desta quinta-feira, ainda era possível ver fumo a sair do prédio de 24 andares que começou a arder ao início da madrugada de quarta-feira, em Londres.O incêndio provocou 78 feridos, dos quais 17 ou 18 (número avançado pela polícia) estão em estado crítico. Famílias inteiras estão desaparecidas e o número de mortos poderá certamente subir.O comandante da polícia metropolitana de Londres, Stuart Cundy, diz acreditar que o número de mortos "vai, tristemente, aumentar".A comissária dos bombeiros, Dany Cotton, revela que as autoridades não sabem realmente quantas pessoas morreram no incêndio e que os bombeiros estão traumatizados pela incapacidade de salvar mais pessoas."Tragicamente, agora não esperamos encontrar mais alguém com vida", disse a comissaria à televisão Sky News. "A severidade e a temperatura do fogo significam que será um milagre absoluto que alguém ainda esteja vivo", acrescentou.Mais de 200 bombeiros trabalharam durante a noite, mas partes do prédio ainda são consideradas inseguras.