Autoridades confirmam sequestro de líder de organização humanitária no Mali

Gao, a maior cidade do norte do Mali, é uma das zonas mais inseguras do país, que escapa ao controlo do Governo central e onde operam vários grupos extremistas locais que atacam com frequência o exército e as forças da Organização das Nações Unidas (ONU) na zona (MINUSMA).



A organização Control Risks, especializada na evolução e nível de segurança no mundo, publicou no mês passado um relatório que colocou o Mali entre os países com alto nível de risco e onde há elevada percentagem de crimes, sequestros e roubos a turistas e habitantes.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros acrescentou, em comunicado, que está em contacto com a família de Sophie Petronin, que trabalhou naquela região do Mali, onde fundou aquela organização humanitária para ajudar as crianças que sofrem de desnutrição.

As autoridades francesas confirmaram o sequestro da líder da organização não governamental "Save The Children", Sophie Petronin, no sábado, na região de Gao, no norte do Mali, anunciou este domingo a agência France Presse."As autoridades francesas, em colaboração com as autoridades do Mali, estão totalmente mobilizadas para encontrar e libertar, o mais rapidamente possível, a compatriota", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, Romain Nadal Orsay, citado pela AFP.A mulher, de nacionalidade franco-suiça, foi sequestrada pelas 17:00, indicaram fontes locais do Mali no sábado à agência Efe, sem fornecer mais informações sobre a identidade da trabalhadora ou as circunstâncias do rapto.