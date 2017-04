Polícia investiga motivações islâmicas no ataque ao autocarro do Borussia Dortmund

Por esse motivo, continua o escrito, desportistas e personalidades da "Alemanha e de outros países da cruzada" estão na lista de alvos do Daesh até que os Tornado sejam retirados e seja encerrada a base norte-americana em Ramstein (sudoeste da Alemanha).Oficialmente, a polícia limitou-se a informar esta manhã que a investigação continua, sem dar detalhes sobre a mesma nem sobre a eventual autoria do ataque, enquanto analisa a autenticidade da carta.Segundo o diário "Die Welt", a Procuradoria-geral federal assumiu a investigação e o Escritório Federal de Investigação Criminal (BKA) constituiu uma unidade de crise em Berlim.Será dada uma conferência de imprensa pelas 12h00 sobre os últimos desenvolvimentos do caso.Outro meio de comunicação alemão, a revista Focus, garante que uma segunda carta está a circular na Internet em que outro grupo, desta feita anti-fascista e de extrema esquerda, garante a autoria do ataque como forma de retaliação pelo comportamento "racista, nazista e populista de direita" de alguns fãs do Borussia Dortmund.Três explosões atingiram o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.Um agente da polícia que seguia de moto junto ao autocarro da equipa de futebol alemã Borussia Dortmund quando rebentaram três engenhos explosivos também sofreu ferimentos juntando-se ao jogador espanhol Marc Batra, que teve de ser operado ao pulso.A polícia informou esta quarta-feira em comunicado a existência de um segundo ferido, sem avançar contudo mais detalhes sobre o seu estado de saúde ou sobre a autoria do ataque, que alegadamente terá sido especificamente dirigido contra a equipa.O defesa catalão Marc Batra, de 26 anos que foi operado esta noite viajava no último banco do autocarro, tendo ficado ferido com os estilhaços do vidro traseiro, que partiu com as detonações.O jogo acabou por ser adiado para as 17h45 (horas de Lisboa) de hoje.Fonte da polícia disse que foram usadas três cargas explosivas quando o autocarro estava a sair da unidade hoteleira onde estava concentrada para rumar ao seu estádio, situado a cerca de dez quilómetros.De acordo com a AFP, que recolhe as informações da agência alemã DPA, a polícia não usa a palavra atentado para descrever o incidente, mas sim "ataque grave com explosivos".