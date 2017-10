Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades marítimas espanholas resgatam 73 migrantes perto da ilha de Alborão

Por Lusa | 17:01

As autoridades marítimas espanholas resgataram hoje 73 pessoas, entre as quais nove mulheres, de dois barcos localizados ao largo da ilha de Alborão, situada entre Espanha e Marrocos.



Um porta-voz da Polícia Marítima informou a agência de notícias espanhola de que pelas 13h25 locais (12h25 em Lisboa) foi emitido um aviso sobre a saída de Tensamán, em Marrocos, de um barco.



Os resgatados informaram depois as autoridades da existência de outro barco que transportava migrantes, tendo sido também recolhido durante o trajeto.



As autoridades estão ainda a averiguar se saíram mais barcos de Marrocos nas últimas horas.