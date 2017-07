Encontrados 178 migrantes num camião no México

Homens, mulheres e crianças foram abandonados na estrada e foram pedir comida.

Por Lusa | 05:36

Um camião abandonado onde se encontravam 178 migrantes da América Central foi encontrado no sábado no estado mexicano de Veracruz, informaram as autoridades estaduais.



Os migrantes, que queriam chegar aos Estados Unidos, foram abandonados pelos traficantes no interior de um semirreboque, informou a polícia de Veracruz em comunicado.



Quando se aperceberam que tinham sido abandonados, os migrantes saíram do camião "porque tinham fome". Decidiram, então, caminhar e chegaram a cidade de Tantima, onde os habitantes lhes deram de comer.



Uma fonte militar mexicana disse à agência AFP que a maioria dos passageiros do camião eram mulheres e homens adultos, mas também havia menores.



Os migrantes foram conduzidos a um centro de acolhimento e receberam assistência médica, antes de serem enviados de volta.



Na semana passada, dez migrantes clandestinos foram encontrados mortos num camião no parque de estacionamento em San Antonio (no estado americano do Texas), perto da fronteira mexicana.