Autoridades russas abrem inquérito sobre urso esmagado por camiões

As autoridades russas abriram um inquérito após a divulgação na internet de um vídeo em que um urso é deliberadamente esmagado por dois camiões na tundra siberiana.



O vídeo, filmado por um passageiro, mostra dois camiões, utilizados habitualmente por empresas mineiras ou petrolíferas para circular em condições extremas, a perseguir um urso, que se desloca com dificuldade pela neve.



Um dos passageiros grita "Esmaga-o! Esmaga-o!" e solta um grito de alegria quando o veículo passa por cima do animal.





Depois de o atropelar várias vezes, os homens afirmam "Ele ainda está vivo", e em seguida, agridem o urso, preso sob o veículo, com uma haste de metal.O video foi publicado na segunda-feira na internet, antes de ser amplamente divulgado pela imprensa russa.A polícia de Iakoutie, uma região no extremo oriente russo, anunciou a abertura de um investigação."Neste momento, já estabelecemos que o vídeo mostra habitantes de Iakoutie", declarou à televisão a porta-voz do ministério do Interior."Faremos todo o possível para que estes canalhas recebam a punição mais severa", garantiu, por sua vez, o ministro do Ambiente, Sergey Donskoy, na sua página na rede social Facebook, classificando o ocorrido como uma "carnificina"."Esses crimes devem ser punidos com prisão", acrescentou.Os ursos que não conseguem encontrar um abrigo para hibernar podem tornar-se perigosos e são frequentemente abatidos pelas autoridades se se aproximam de aldeias e vilas.No ano passado, também foi motivo de indignação na Rússia um vídeo mostrando os trabalhadores de construção de uma base militar no Ártico a atingir com um petardo um urso que procurava comida, deixando o animal a rugir de dor.