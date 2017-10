Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autorizado regresso a casa de 60 mil pessoas após incêndios na Califórnia

Chamas já mataram 41 pessoas e destruíram milhares de habitações.

Por Lusa | 20:54

Cerca de 60.000 pessoas foram autorizadas a regressar às suas casas após a redução da ameaça dos incêndios florestais no Estado norte-americano na Califórnia, indicaram esta segunda-feira as autoridades.



O número de pessoas retiradas dos locais de residência caiu de 100.000, no sábado, para 40.000, hoje.



O porta-voz do Departamento de Florestas e Proteção de Incêndios, Daniel Berlant, afirmou esperar que mais ordens de evacuação sejam ainda esta segunda-feira levantadas, à medida que os bombeiros confinam as chamas que já mataram 41 pessoas e destruíram milhares de habitações.