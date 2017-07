Avião aterra de emergência em Teerão devido a incêndio num motor

Aparelho pertencia à companhia aérea "Iran Air".

Um avião da companhia 'Iran Air', com destino a Amesterdão, realizou este domingo uma aterragem de emergência pouco depois de descolar de Teerão devido a um incêndio num dos motores, informou o responsável pelas relações públicas da empresa, Shahroj Nushabadí."Minutos depois da descolagem, o avião [um Airbus] regressou ao aeroporto de origem: o internacional Imã Jomeini, e felizmente os viajantes não tiveram qualquer problema", afirmou Nushabadí, citado pela agência local ISNA.Devido às sanções internacionais, o Irão esteve impedido de comprar aviões novos durante 40 anos, tendo a primeira entrega de aviões Airbus acontecido em 1978.Desde então houve uma exceção de compra de aeronaves na década de 90.Depois do acordo nuclear de 2015 entre o Irão e o denominado Grupo 5+1 (Estados Unidos, Rússia, China, Rino Unido, França e Alemanha), uma das prioridades das autoridades iranianas tem sido a compra de aviões e já assinou contratos com a norte-americana Boeing e com os europeus da ART e Airbus.Antes do final do ano local, no próximo março, o país deverá receber oito novos aviões dos fabricantes europeus, enquanto a entrega do primeiro Boeing está prevista para abril de 2018.As companhias iranianas têm usado uma frota antiga e comprado aviões em segunda mão a outros países.