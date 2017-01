Avião aterra de emergência por ameaça de bomba

Airbus da Eurowings aterrou no Kuweit com 229 passageiros a bordo





A Lufthansa, proprietária da companhia de baixo custo Eurowings, confirmou também o caso e disse que o avião ia retomar o voo para a Alemanha, afastado que está a ameaça de bomba.







A agência de notícias Kuna, do Kuweit, divulgou um comunicado da autoridade civil de aviação do país, que refere que "o voo teve uma aterragem de emergência no aeroporto internacional do Kuwait, depois de uma ameaça de bomba".A Lufthansa, proprietária da companhia de baixo custo Eurowings, confirmou também o caso e disse que o avião ia retomar o voo para a Alemanha, afastado que está a ameaça de bomba.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um avião de passageiros que voava de Omam para a Alemanha este domingo aterrou de emergência no Kuweit, após ter sido alvo de uma ameaçã de bomba.As 229 pessoas que estavam a bordo do Airbus A330 da companhia Eurowings foram retiradas do aparelho. As autoridades do Kuwait inspecionaram o avião, tendo comcluído não existir nenhum engenho explosivo a bordo.O avião tinha saído de Salalah, em Omam e devia ter aterrado em Colónia na manhã deste domingo.