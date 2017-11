Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião atingido por raio após descolar de Amesterdão

Aeronave fez a ligação entre a capital da Holanda e Lima, no Perú.

18:51

Um avião Boeing 777 da companhia KLM foi atingido, esta terça-feira, por um raio logo após ter descolado do aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, na Holanda. A aeronave estava a fazer a ligação entre esta cidade e Lima, no Perú.



As imagens mostram o avião no ar, com o céu bastante carregado que deixa ver com clareza o raio a atingir o aparelho. É possível ver o raio no "corpo" do avião e numa das asas.



Não há registo de feridos nem de danos no avião.



O vídeo já se tornou viral nas redes sociais.