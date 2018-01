Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião borrega devido ao mau tempo no Rio de Janeiro

Chuvas fortes levaram piloto da aeronave a ter de realizar manobra.

18:26

Um avião da companhia aérea colombiana Avianca borregou esta segunda-feira no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Brasil.



As chuvas fortes que se fazem sentir na cidade molharam de tal modo a pista que o piloto da aeronave teve de realizar esta manobra.



O avião, que fazia a ligação entre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aterrou com sucesso e em segurança na segunda tentativa de abordagem à pista.



O mau tempo no Rio de Janeiro fez com que apenas ontem se tivesse registado 30% da chuva esperada para janeiro.