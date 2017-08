Avião cai em montanha suíça e mata dois adolescentes e piloto

Jovens que participavam em acampamento morreram em viagem de recreio.

15:21

O aparelho despenhou-se numa montanha da Suíça, causando a morte de dois jovens de 14 anos e do piloto da aeronave.



Em conferência de imprensa realizada esta tarde, as autoridades revelam que o acidente aconteceu cerca de dez minutos depois de avião ter descolado com os dois jovens, que integravam um acampamento juvenil que decorre na zona.



O avião caiu junto à estância de esqui de Diavolezza, que nesta altura não tem neve. Passageiros do teleférico assistiram à cena.





Uma avioneta despenhou-se esta sexta-feira na localidade suíça de Engadine