Avião cai em precipício ao aterrar na Turquia

Passageiros em pânico com descontrolo de aparelho. Não há informação de feridos.

14:47

Um avião derrapou na pista do aeroporto da cidade turca de Trabzon e acabou pendurado num precipício perto do mar causando o pânico aos 168 passageiros que seguiam a bordo.

De acordo com a BBC, todas as pessoas foram retiradas em segurança do Boeing 737 da Pegasus Airlines.

Segundo a agência de notícias da turca, Anadolu, houve pânico a bordo quando o piloto perdeu o controlo do aparelho.

As fotos mostram o avião deitado numa encosta cheia de lama a poucos metros do mar.

A causa do acidente está a ser investigada pelas autoridades.