Duas pessoas morreram em queda de avião no Brasil

Desconhecidos invadiram e saquearam um avião que caiu na tarde desta sexta-feira na cidade brasileira de Sorocaba, a 100 quilómetros de São Paulo, e em cuja queda morreram os dois ocupantes, um homem e uma mulher.





Os saqueadores invadiram a aeronave logo após a tragédia quando os corpos das duas vítimas ainda estavam lá dentro, antes da chegada dos bombeiros e da polícia, e não obstante alguns focos de incêndio e o risco de uma explosão.



Imagens feitas por moradores mostram várias pessoas a entrar no avião acidentado, que caiu numa área verde da zona norte da cidade, perto de várias residências, e a sair do aparelho carregando sacos e objectos.

Numa das gravações, um dos saqueadores percebe que está a ser filmado e ainda troça da situação, dizendo "Ah!, está a filmar-me a roubar as roupas dos defuntos...", e vai-se embora tranquilamente.

Ao início da noite ainda não se sabia ao certo o que tinha sido roubado do avião, mas os populares saíram também com bolsas, que pareciam ser objetos pessoais das vítimas e, provavelmente, com equipamentos de bordo.A delegada Luciane Regina Bachir, que investiga os roubos, pediu as imagens aos moradores e vai tentar identificar os ladrões.O avião, um bi-motor turbo-hélice, tinha saído de Manaus, capital do estado do Amazonas, a milhares de quilómetros, e tinha como destino Sorocaba, onde iria passar por manutenção de rotina.O site Aeroagora diz que o avião é um modelo JPA - Piper PA-42 Cheyenne III, de matrícula PP-EPB, informação que já foi confirmada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A aeronave pertence à Itapara Sport Fishing LTDA-MEAlguns moradores usaram os extintores dos seus carros para apagar as chamas que se seguiram à queda, o que provavelmente evitou uma grande explosão.Testemunhas garantem ter visto o piloto a desviar-se das habitações e projectar o avião já com o motor a falhar na área verde que cerca as casas para evitar uma tragédia ainda maior.