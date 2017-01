Juiz da Lava Jato morre em queda de avião

Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, morreu esta quinta-feira na sequência da queda de um avião em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, Brasil. A aeronave tinha cinco ocupantes.



A morte de Zavascki foi confirmada pelo próprio filho, Francisco Zavascki, na sua página de Facebook.









































Ao início da noite desta quinta-feira, a Força Aérea Brasileira informou que cinco pessoas estavam no avião que caiu à esta tarde em Paraty. A informação inicial, com base no plano de voo da aeronave, era de que quatro pessoas estavam a bordo.



Segundo a imprensa local, Zavascki, que é relator da Operação Lava Jato, interrompeu as férias para analisar as delações da Odebrecht.



Este juiz era o relator dos processos no STF da operação Lava Jato, que investiga os crimes de corrupção na empresa estatal Petrobras e que tem entre os vários arguidos o antigo Presidente da República Lula da Silva e antigo presidente do Senado, Renan Calheiros.



Teori Zavascki foi considerado uma figura central nestas investigações de corrupção, já que tinha a responsabilidade de homologar as delações premiadas (fornecimento de informações importantes em troca da diminuição da pena) fornecidas pelos envolvidos nos processos no STF.



Antes do acidente, o juiz trabalhava nas informações colhidas em delações premiadas de mais de 70 quadros de topo da construtora Odebrecht, consideradas cruciais já que informações vazadas à imprensa sobre as revelações já envolveram o próprio Michel Temer, o ex-Presidente Lula da Silva e dezenas de políticos brasileiros.





A aeronave em que o Teori Zavascki viajava, prefixo PR-SOM, havia saído hoje do Campo de Marte, em São Paulo, às 13H01 (15H01 em Lisboa) e o destino era Paraty, no Rio de Janeiro. Caiu a cerca de dois quilómetros de distância da pista de aterragem. No momento do acidente, havia uma chuva muito intensa.



Segundo informações disponíveis no Registo Aeronáutico Brasileiro, o dono e operador da aeronave é o Hotel Emiliano. A coluna Lauro Jardim, do jornal brasileiro O Globo, avança que Carlos Alberto Filgueiras, dono do hotel, também estava no voo. Filgueiras era grande amigo do ministro.





Filho relatou ameaças ao pai

Francisco Zavascki tinha denunciado em maio do ano passado através da sua página no Facebook que o seu pai, Teori Zavascki, e a sua família estavam a ser alvo de ameaças.



"É óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil que não há, isto é, que criminosos do pior tipo (conforme MPF afirma) simplesmente resolveram se submeter à lei! Acredito que a Lei e as instituições vão vencer. Porém, alerto: se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar...! Fica o recado!", escreveu Francisco NO seu Facebook.



Na altura, Teori chegou a comentar esta denúncia e confirmou a existência de ameaças. "Não tenho recebido nada sério", disse o juiz.



Michel Temer lamenta morte de Zavascki

O Presidente do Brasil lamentou a morte do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e decretou um luto oficial de três dias.



"Recebemos com profundo pesar a notícia da morte do ministro (denominação dada aos juízes do STF) Teori Zavascki. Associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da Justiça sempre o distinguiram", disse Michel Temer.



O Presidente brasileiro acrescentou que Teori Zavascki era "um homem de bem e um orgulho para todos os brasileiros".

