Avião choca contra edifício em Malta

Um avião Dassault Falcon 7X foi esta quarta-feira à noite chocar com um edifício perto do aeroporto de Luqa, em Malta. O acidente ocorreu devido ao forte vento se sentia no local.A aeronave estava estacionada e terá sido levada pela força do vento até embater no prédio de uma empresa de construção. Os cabos que impediam o avião de se mover partiram com as condições atmosféricas adversas.