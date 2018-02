Avião despenha-se com 66 pessoas a bordo

Aparelho desapareceu do radar 20 minutos após a descolagem, no Irão. Não há sobreviventes.

08:37

Mohammad Taghi Tabatabai, revelou a uma estação de televisão local que não foram encontrados sobreviventes.

O avião de passageiros iraniano AR 72 da Aseman Airlines despenhou-se este domingo no Irão numa área montanhosa perto da cidade de Semiron. A bordo encontravam-se 60 passageiros, incluindo um criança, e seis membros da equipa de bordo. O porta-voz da companhia aérea,O avião, que partiu da capital Tehran e tinha como destino a cidade Yasuj, desapareceu do radar 20 minutos depois do inicio da viagem.Devido à zona de difícil acesso na qual o avião caiu, as ambulâncias não conseguiram chegar suficientemente perto tendo sido necessário enviar um helicóptero para procurar por possíveis sobreviventes.