Não há sobreviventes do avião que se despenhou perto de Moscovo

Um avião da companhia aérea russa Saratov Airlines despenhou-se, este domingo, pouco depois de descolar de Moscovo.



O aparelho, um Antonov An-148, tinha acabado de sair do aeroporto Domodedovo, com destino a Orsk, uma cidade perto da fronteira com o Cazaquistão.



A bordo seguiam 71 pessoas, entre 65 passageiros e seis tripulantes.





Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm