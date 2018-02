Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião com 71 pessoas cai após descolagem em Moscovo

Não há sobreviventes. Destroços ficaram espalhados por um raio de um quilómetro.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Um avião russo com 71 pessoas a bordo despenhou-se no domingo nos arredores de Moscovo minutos após levantar voo. Não houve sobreviventes, e as autoridades não afastam, para já, qualquer hipótese. Testemunhas relataram que o avião se desfez no ar.



O avião, um Antonov 148 pertencente à empresa russa Saratov Airlines, descolou do aeroporto moscovita de Domodedovo às 14h27 locais (11h27 em Lisboa) rumo à cidade de Orsk, na região de Orenburg, com 65 passageiros e seis tripulantes a bordo. Quatro minutos depois, despenhou-se numa floresta a sudeste da capital russa. Várias testemunhas dizem que o aparelho se desfez em pleno voo, o que parece confirmar-se, já que os destroços e corpos ficaram espalhados num raio superior a um quilómetro.



"Os passageiros não tiveram qualquer hipótese", afirmou um responsável dos serviços de emergência russos, que adiantou que as vítimas terão de ser identificadas pelo ADN, devido ao estado em que ficaram os corpos.



As vítimas, entre as quais estão várias crianças, eram, na sua maioria, oriundas da região de Orenburg. Segundo a agência Interfax, um dos passageiros tinha nacionalidade suíça.



De acordo com as autoridades aeronáuticas, os pilotos não comunicaram qualquer problema à torre de controlo antes de o avião desaparecer dos radares. Mau tempo, erro humano ou colapso catastrófico da estrutura do avião foram algumas das possíveis causas avançadas para o acidente, mas as autoridades recusaram, para já, afastar qualquer possibilidade. Uma das caixas negras do aparelho já foi recuperada e poderá ajudar a explicar o que aconteceu. O presidente Vladimir Putin ordenou a abertura de uma investigação rigorosa.



O avião, que foi construído em 2010, estava ao serviço da Saratov Airlines há cerca de um ano e não tinha registo de qualquer problema.



PORMENORES

Licença suspensa

A Saratov Airlines teve a licença para operar voos internacionais suspensa durante um ano após uma inspeção surpresa, em 2015, ter detetado pessoas não autorizadas no cockpit durante um voo. Sanção foi entretanto levantada, e a empresa voa agora para a Arménia e a Geórgia, além de realizar voos internos.



2017 foi o ano mais seguro

A tragédia de domingo põe fim a um dos ciclos mais seguros da aviação comercial internacional. O ano de 2017 foi considerado como o mais seguro de sempre para a aviação, dada a inexistência de acidentes graves.