Avião desaparece com 92 pessoas a bordo

Um avião Tu-154 com 92 de pessoas a bordo desapareceu este domingo dos radares pouco depois de descolar do aeroporto de Sochi, zona balnear russa na costa do Mar Negro, informou a agência Interfax.



"Segundo dados preliminares, o avião pertence ao Ministério da Defesa da Rússia", disse à agência de notícias fonte dos serviços de emergência.



Avião russo que desapareceu do radar era uma aeronave militar que viajava para a Síria









Equipas de resgate já foram mobilizadas para procurar o avião Tu-154, segundo o ministério.



O avião partiu às 05:40 (02:40 em Lisboa) de Adler, na zona balear de Sochi, na costa do Mar Negro, e realizava um voo de rotina para a base russa Hmeimim, na costa da cidade síria de Latakia, de acordo com o ministério.



O aparelho transportava militares e membros do Alexandrov Ensemble, o grupo musical oficial do exército, que se deslocavam à Síria para participar nas celebrações de Ano Novo na base.



Segundo o ministério estavam nove funcionários de órgãos de comunicação social a bordo.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse às agências de notícias russas, que o Presidente Vladimir Putin foi informado da situação e estava a ser mantido a par das operações de busca.



Moscovo tem levado a cabo bombardeamentos na Síria desde setembro de 2015, em apoio ao seu aliado, o Presidente sírio Bashar al-Assad.



