Avião da Ryanair escoltado por 'caças' até aeroporto

Em causa poderá estar a existência de um pacote suspeito a bordo.

04.10.17

Um avião da Ryanair foi esta terça-feira escoltado por dois caças da Força Aérea britânica até ao aeroporto de Stansted, em Londres, e aterrou no meio de um grande aparato policial, revelaram os media britânicos. Em causa esteve um alerta para a possibilidade de um pacote suspeito no interior do meio de transporte.Segundo o diário The Guardian, o avião tinha saído de Kaunas, na Lituânia, e estava previsto que aterrasse em Luton, em Bedfordshire, mas acabou a divergir para Stansted, seguido por dois caças.De acordo com a BBC, o avião divergiu devido a um alerta de segurança.Os restantes voos no aeroporto de Stansted foram temporariamente suspensos e aguardavam autorização de saída.Um porta-voz da Força Aérea britânica disse que os dois jatos foram enviados para escoltar o avião de passageiros e autorizados a voar sobre a terra a uma velocidade supersónica, apenas permitida em casos de emergência.A companhia aérea Ryanair, citada pelos media britânicos, diz que os passageiros serão transferidos para Luton por via terrestre.Em atualização