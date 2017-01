Avião despenha-se durante espetáculo aéreo para crianças

O que achou desta notícia?







Um avião que participava num espetáculo aéreo para celebrar o Dia da Criança na Tailândia, este sábado, despenhou-se durante o número, mesmo em frente às inúmeras crianças que assistiam ao evento.O espetáculo aéreo estava a decorrer no Aeroporto Internacional Hat Yai, na Tailândia, e o momento foi captado em vídeo. Nas imagens, é possível ver o avião a fazer manobras acrobáticas quando, de repente, se lança em direção ao solo de forma descontrolada, acabando por se despenhar. Uma enorme bola de fogo cresce no local e, perante o cenário, algumas crianças começam a gritar.Segundo reportam os meios de comunicação locais, o piloto acabou por perder a vida no acidente, causado, acreditam as autoridades, por um problema de controlo da aeronave.