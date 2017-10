Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de avião de carga faz quatro mortos na Costa do Marfim

De acordo com testemunhas, o aparelho terá caído no mar.

11:08

Um avião despenhou-se no mar na Costa do Marfim, este sábado, depois de ter descolado do Aeroporto Internacional de Abidjan, a capital do país.



A Reuters dá conta de pelo menos quatro mortos resultantes do acidente. Na sequência do acidente, o aparelho deu à costa e as autoridades conseguiram remover duas das vítimas mortais de dentro do avião. Os restantes permanecem, por enquanto, entre os destroços.



Tratava-se de um avião que transportava carga do Exército Francês. Segundo avança a BBC, a queda ocorreu na sequência de uma tempestade com chuva intensa e trovoada.



Em atualização