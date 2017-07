Avião despenha-se num lago e passageiros sobrevivem

Aeronave tinha quatro pessoas a bordo.

Um avião Cessna 172R, com quatro pessoas a bordo, despenhou-se, esta segunda-feira, no Lago Baical, na Sibéria, Rússia, na sequência de uma avaria no motor. O momento em que a aeronave atingiu a água foi captado em vídeo.

Apesar do aparato, todos os quatro ocupantes do avião sobreviveram, depois de terem sido resgatados por turistas que visitavam o lago - o maior em volume de água do mundo. Acontece que um dos visitantes era médico e pôde, assim, prestar assistência imediata às vítimas que, posteriormente, foram transportadas para o hospital, conta a RT.

Segundo a estação russa, o acidente foi antecipado pelos turistas, que repararam que o avião norte-americano estava a aproximar-se perigosamente da superfície.



De acordo com o jornal local Baikal-Daily, testemunhas disseram que o propulsor em frente do cockpit parou de funcionar.



Dois vídeos publicados no Youtube mostram o momento do acidente e das operações de resgate que se seguiram.