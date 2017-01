Avião despenha-se em rio e causa duas mortes

O pequeno avião participava num espetáculo aéreo que antecedia fogo-de-artifício, cujo espetáculo, que devia atrair mais de 300 mil pessoas, foi cancelado na sequência do acidente.



Avião despenha-se num rio da Austrália e causa duas mortes



"Graças a Deus que [o aparelho] caiu na água e naquele local", declarou hoje, aos jornalistas, o comissário interino da polícia da Austrália ocidental, Stephen Brown, ao recordar que na margem estavam reunidas milhares de pessoas e que, mais a oeste, na água, estavam muitos barcos, também com espetadores a bordo.O pequeno avião participava num espetáculo aéreo que antecedia fogo-de-artifício, cujo espetáculo, que devia atrair mais de 300 mil pessoas, foi cancelado na sequência do acidente.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Duas pessoas morreram depois de um pequeno avião se ter despenhado na quinta-feira num rio na Austrália diante do olhar de milhares de espetadores reunidos para assistir a um espetáculo aéreo pelo feriado nacional.Imagens difundidas nas redes sociais mostram o hidroavião Grumman G-73 Mallard a sobrevoar o rio Swan, em Perth, na quinta-feira, no âmbito das celebrações do Dia da Austrália, antes de cair na água.A polícia australiana confirmou hoje a morte do piloto "muito experiente" Peter Lynch, de 52 anos, e do seu parceiro indonésio, de 30 anos, Endah Cakrawati.