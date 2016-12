Piratas do ar usaram réplicas de armas

O momento em que os piratas se rendem

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de dezembro de 2016

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 1.7%

1.7% 6%

6% 3.4%

3.4% 22.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 1.7%

1.7% 6%

6% 3.4%

3.4% 22.2% Muito satisfeito Outras 117 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um avião oriundo da Líbia foi desviado para Malta esta sexta-feira por dois homens. A bordo seguiam 118 pessoas, sete das quais tripulantes. Havia uma criança a bordo, bem como 82 pessoas do sexo masculino e 28 mulheres entre os passageiros.Os dois sequestradores terão pedido asilo às autoridades maltesas e acabaram por se entregar já depois das 14h30, abandonando o avião com a tripulação.Por volta das 12h50, os passageiros já tinham começado a ser libertados do avião. Duas mulheres que usvam o tradicional véu islâmico foram as primeiras a sair do avião. Seguiram-se várias outras pessoas, de forma aparentemente calma e ordeira. Num primeiro momento, foram libertados 25 passageiros, depois saiu um grupo de 65, seguido de um outro com 44. Pelas 14h00, todos os passageiros tinham sido libertados.O caso está a ser relatado pelo primeiro-ministro de Malta que, via Twitter, vai dando conta do que acontece. Foi ele a anunciar que todos os passageiros tinham sido libertados e também alguns elementos da tripulação. E também revelou que os assaltantes se renderam e "foram revistados e levados sob custódia" pelas autoridades.O governante anunciou também que um dos sequestradores tinha uma pistola e uma granada. Uma segunda pistola foi encontrada dentro do avião. Mais tarde, Joseph Muscat esclareceu que as armas utilizadas pelos sequestradores eram réplicas.O jornal 'Times of Malta' avança entretanto que um dos sequestradores dá pelo nome de Mousa Saha é oriundo da região de Sabha, no sul da Líbia. Os dois homens teriam ameaçado explodir o avião caso o mesmo não se desviasse para Malta, onde acabou por aterrar. Ameaçavam ter uma granada de mão e dizem fazer parte de um grupo pro-Kadhafi (o ditador Líbio deposto e assassinado em 2011) denominado Al Fatah Al Gadida.Durante as negociações, Muscat manteve uma conversa telefónica com o homólogo líbio, Faez al-Serraj. A Líbia está mergulhada no caos desde o fim do regime de Muammar Khadafi em 2011, com várias milícias a lutarem pelo controlo de diferentes zonas do país.O avião em causa é um Airbus A320 da Afriqiyah Airways, que estava a executar um voo interno, de Sebha a Tripoli, quando tudo aconteceu.O piloto do avião ainda terá tentado aterrar na Líbia, mas foi impedido pelos sequestradores. No entanto, conseguiu dar o alerta à torre de controlo, avisando os responsáveis do aeroporto de Tripoli do que se estava a passar, contou um oficial à agência Reuters.O aparelho aterrou em Malta às 11h32, hora local.Todos os voos de e para o aeroporto internacional de Malta foram cancelados ou desviados para Catania.Em Atualização