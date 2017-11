Choque ente avião e helicóptero em Inglaterra faz vários mortos

Um avião e um helicóptero chocaram esta sexta-feira em Buckinghamshire, na Inglaterra. O jornal The Sun avança que o acidente fez "vários mortos", mas ainda não há informações oficiais sobre o número de vítimas.



O acidente acontece perto da mansão histórica de Waddesdon Manor perto da localidade de Winchendon.



Os serviços de emergência confirmam que foram enviados meios para o local e, nas redes sociais, circulam fotos que mostram que a polícia já vedou a área.





Firefighters currently assisting other emergency services at scene of air accident near Waddesdon. Air Accidents Investigation Branch informed. Disruption to road network around Waddesdon likely for the rest of the day