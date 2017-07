Avião lança o pânico por aterragem em estrada movimentada

Piloto da aeronave era o único ocupante do avião.

10:08

Uma pequena aeronave foi obrigada a aterrar de emergência numa estrada em Long Island, Nova Iorque, na passada quarta-feira. O avião, que a bordo tinha apenas o piloto, causou o pânico entre os condutores.

Do acidente não resultaram vítimas mas o incidente ocorreu pela hora de almoço, uma altura do dia em que a via em causa é bastante movimentada. A causa da aterragem não é conhecida mas as autoridades referiram aos media locais que se tratou de uma "solução de precaução".

Segundo avança o New York Daily News, a aeronave tinha como destino um aeroporto em Nova Jérsia.

Imagens e vídeos do sucedido foram partilhadas nas redes sociais.