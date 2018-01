Avião levanta voo em 2018 e aterra em 2017

Um avião da companhia aérea Hawaiian Airlines descolou em Auckland, na Nova Zelândia, onde o ano novo já tinha chegado, e aterrou em Honololu, no Havai, onde ainda o ano de 2017 não se tinha despedido.

O voo 446 descolou cinco minutos depois da 00h00, devido a um atraso, e pisou o chão do Havai por volta das 10h00 do último dia do ano.





Time travel is possible!

Flight #HA446 just took off from New Zealand in 2018 and will land in Hawaii back in 2017! pic.twitter.com/3KsCEniCOL