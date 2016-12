Avião militar russo caiu sem fogo ou explosão a bordo

As equipas de busca russas encontraram ontem a segunda caixa negra do avião. A primeira - e principal - caixa negra do TU-154 da força aérea russa tinha sido encontrada na passada terça-feira e os especialistas já começaram a analisá-la.







O avião despenhou-se no mar no domingo, dois minutos depois de descolar, com boas condições climatéricas, da cidade costeira russa de Sochi. Transportava os 64 membros do coro Alexandrov Ensemble, mundialmente como Coro do Exército Vermelho, para um concerto de ano novo numa base militar russa na Síria. O Ministério russo da Defesa anunciou que 15 corpos e 239 fragmentos de corpos foram recolhidos no mar local do acidente.



Transportava os 64 membros do coro Alexandrov Ensemble, mundialmente como Coro do Exército Vermelho, para um concerto de ano novo numa base militar russa na Síria. O Ministério russo da Defesa anunciou que 15 corpos e 239 fragmentos de corpos foram recolhidos no mar local do acidente. A operação de buscas envolveu até agora 3.600 pessoas, incluindo 200 mergulhadores da marinha russa, provenientes de todo o país, que têm sido auxiliadas por drones e submersíveis.





Questionado sobre se as autoridades descartam a hipótese de atentado terrorista, Sergei Bainetov disse que "ainda não foi descartada essa versão", acrescentando que "um ataque terrorista nem sempre envolve uma explosão".As equipas de busca russas encontraram ontem a segunda caixa negra do avião. A primeira - e principal - caixa negra do TU-154 da força aérea russa tinha sido encontrada na passada terça-feira e os especialistas já começaram a analisá-la.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Não foram encontrados sinais que indiquem que existiu fogo ou uma explosão a bordo do avião militar russo que caiu no passado domingo no Mar Negro. A informação foi avançada pelo ministro russo da Defesa, citado pela agência de notícias TASS, que referiu ainda que os equipamentos da aeronave estavam a funcionar "anormalmente" na altura do acidente.O general da força aérea russa Sergei Bainetov, que lidera a investigação do Ministério da Defesa sobre o acidente, afirmou que "depois de decifrar a primeira gravação [da caixa negra]", se concluiu "que não houve qualquer explosão a bordo". Vão ser precisos pelo menos 30 dias para apurar a causa concreta da queda.A gravação contém, no entanto, palavras do piloto a indicar que houve uma "situação especial" que começou a desenrolar-se a bordo do avião, mas não são dadas mais informações sobre o que poderá ter acontecido.