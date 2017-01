Avião moçambicano choca com drone em pleno voo

Uma avião da companhia LAM - Linhas Aéreas de Moçambique colidiu com um drone quando aterrava no aeroporto de Tete, no norte do país.

O aparelho, um Boeing 737-700 que viajava de Maputo com 80 passageiros e 6 tripulantes, ficou com a parte da frente seriamente danificada ao colidir com o aparelho voador.

A companhia confirmou o caso, ocorrido na passada quinta-feira, com um comunicado publicado nas redes sociais.



"A ocorrência foi confirmada no ato de vistoria rotineira que a tripulação faz à aeronave depois da aterragem. Contudo, os danos foram registados, sensivelmente, no momento em que se iniciou o processo de aproximação, já com a pista à vista para a aterragem no Aeroporto de Tete", diz a LAM



"Nesse instante, a tripulação ouviu um estrondo, o que alertou sobre a possibilidade da aeronave ter tido contacto com um organismo externo que, mesmo assim, não perturbou a realização normal do voo até à aterragem".

