Avião que ficou ‘pendurado’ em encosta junto ao mar retirado com grua

Aeronave deslizou da pista num aeroporto turco e causou pânico.

19:17

O avião que derrapou na pista do aeroporto da cidade turca de Trabzon e acabou pendurado numa encosta perto do mar, causando o pânico aos 168 passageiros que seguiam a bordo, só foi retirado do local esta quinta-feira, cinco dias depois do acidente.

A aeronave, um Boeing 737 da Pegasus Airlines, ficou a poucos metros do Mar Negro na noite de sábado, pelo que necessitou de manobras cuidadas da equipa que tratou de retirar o avião do local, com recurso a uma grua, de forma a evitar que acabasse na água.

Apesar do aparato causado e do pânico a bordo, nenhum dos passageiros nem membros da tripulação ficaram feridos e todos foram retirados com segurança da aeronave.

Segundo a agência de notícias da turca, Anadolu, houve pânico a bordo quando o piloto perdeu o controlo do aparelho.

"Uma aeronave Boeing 737-800 sofreu um incidente na pista durante a aterragem mas todos os ocupantes, passageiros, dois pilotos e quatro membros da tripulação, saíram ilesos", afirmou a companhia em comunicado.