Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião russo despenha-se no aeroporto de São Tomé e faz cinco feridos

Avião de carga tinha seis pessoas a bordo.

14:05

Um avião cargueiro russo com seis passageiros a bordo caiu este sábado no aeroporto de São Tomé, causando cinco feridos, disse à Lusa uma fonte da aviação civil são-tomense.



O cargueiro russo, com a matrícula UL-CKC, caiu cerca das 11h00 locais (meio-dia em Lisboa) na pista norte do aeroporto de São Tomé, informou a mesma fonte, adiantando que o avião pertence à empresa Cavok.



Segundo a fonte, o avião transportava seis passageiros, dois dos quais tripulantes, tendo cinco ficado feridos, um deles terá de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica.



O ministro das infraestruturas são-tomense, Carlos Vilanova, está reunido com as autoridades da aviação civil para apurar as causas do acidente.