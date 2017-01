Avião sai da pista ao aterrar em Paris

Airbus A320-271N

Um avião da Lufthansa que seguia de Frankfurt para Paris saiu fora da pista ao aterrar no Aeroporto Charles de Gaulle, esta quarta-feira.A bordo desteseguiam 150 passageiros.O incidente aconteceu ao início desta tarde, altura em que o aparelho tentou a aterragem e não conseguiu imobilizar-se corretamente dentro da pista, ficando com a parte esquerda do trem de aterragem presa na relva circundante.Segundo o site especializado AirLive, o tráfego aéreo no aeroporto não foi afetado, mas o voo de regresso da aeronave foi cancelado.Os passageiros abandonaram o aparelho e foram conduzidos até ao terminal de autocarro. Não há feridos a registar.As autoridades estão a investigar o que se passou.