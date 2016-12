Avião sai da pista e causa 15 feridos

A Jet Airways diz que o avião, que se dirigia à cidade de Mumbai, desviou-se da pista quando se alinhava para a descolagem.



"Há ferimentos leves, contusões ou fraturas, em 15 passageiros. Todas as outras pessoas foram retiradas [do avião] em segurança", disse à agência AFP o porta-voz da marinha D.K Sharma.A Jet Airways diz que o avião, que se dirigia à cidade de Mumbai, desviou-se da pista quando se alinhava para a descolagem.

O que achou desta notícia?







71.4% Muito insatisfeito

71.4% 14.3%

14.3% 14.3%

14.3%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







71.4% Muito insatisfeito

71.4% 14.3%

14.3% 14.3%

14.3%

Muito satisfeito Outras 14 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um avião indiano com 161 passageiros a bordo saiu hoje da pista em Goa, durante a descolagem, ferindo 15 pessoas.A marinha indiana, que gere o aeroporto, diz não ser ainda claro o que causou o desvio do avião da Jet Airways.O incidente aconteceu em plena época alta do turismo em Goa, cujas praias atraem milhares de veraneantes todos os anos.