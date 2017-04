Aviões de combate sírios descolaram da base atingida pelos EUA

O Exército sírio confirmou seis vítimas mortais na base aérea, e a agência oficial SANA também assegurou que perderam a vida nove civis que se encontravam em localidades nos arredores da base.



Esta base aérea, a segunda maior da aviação síria e situada a cerca de 25 quilómetros da cidade de Homs, ficou praticamente destruída, assegurou o Observatório.



Os Estados Unidos e a ONG consideram que desta base partiram os aviões que efetuaram o bombardeamento contra a povoação síria de Khan Cheikhoun, supostamente com armas químicas, que provocou 87 mortos e centenas de feridos, segundo o último balanço do Observatório.



O Governo sírio afirmou que os seus mísseis atingiram um depósito de substâncias tóxicas que estava controlado por "terroristas".



Dois aviões de combate sírios descolaram esta sexta-feira da base de Al-Chaayrate (centro) horas após o ataque com mísseis de cruzeiro efetuado pelos Estados Unidos contra a instalação militar, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).Os aviões Sukoi, de fabrico russo, partiram de Al-Chaayrate para efetuar uma incursão contra posições do grupo 'jihadista' Daesh, segundo a ONG.O Observatório afirmou que as forças fiéis ao Presidente Bashar al-Assad trabalharam com rapidez para reparar os estragos na pista da base aérea, em menos de um dia.