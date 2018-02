Aviões evacuados no aeroporto de Heathrow após acidente

Voos de centenas de passageiros estão a ser afetados esta quarta-feira, em Londres.

10:09

Um acidente que envolveu dois veículos no terminal 5 do aeroporto de Heathrow, em Londres, obrigou à evacuação de vários aviões.



Centenas de passageiros estão a ser afetados pelo incidente, que aconteceu esta quarta-feira de manhã. Mais de 20 voos registam já atrasos de mais de uma hora.



Segundo avança o jornal The Telegraph, várias equipas de emergência foram chamadas ao local perto das 08h00. Dois funcionários do aeroporto terão ficado feridos no acidente com os dois veículos, sendo que um, com cerca de 40 anos, teve de ser levado para um hospital londrino, desconhecendo-se, para já, qual o seu estado de saúde. O segundo foi tratado no local.



O aeroporto já comentou o sucedido, garantindo estar a "lidar com um acidente sério que envolveu dois veículos no aeródromo". Apesar disso, o aeroporto mantém-se aberto, estando a procurar soluções para "minimizar esta disrupção" e voltar rapidamente à normalidade.

We are dealing with a serious accident involving two vehicles on the airfield. We are working closely with the emergency services and updates will follow. 1/2 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) February 14, 2018









Em atualização