Avisa marido que o vai deixar e é esfaqueada até à morte

Stuart Gallear, de 51 anos, esfaqueou a mulher até à morte após descobrir que esta se preparava para o deixar. O casal tinha dois filhos adolescentes em comum.

Foi Stuart quem chamou as autoridades após cometer o crime. Mandy, de 42 anos, estava deitada no chão da cozinha com três golpes de faca no peito. A mulher ainda foi levada para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Seis meses antes, a mulher tinha revelado que tinha tido um affair com um amigo do casal mas que tudo estava terminado. Ao descobrir que ainda estava a ser traído, Stuart afirma que perdeu o controlo.



No dia seguinte, atacou Mandy. "Vamos separar-nos. Eu amo-o mais do que a ti", terá dito a mulher.



"A próxima coisa que me lembro é agarrá-la pela garganta, encostar-lhe as costas ao lava-loiça e esfaqueá-la duas ou três vezes", explicou Stuart.

Agora, o homem foi levado a tribunal onde disse que não tinha intenção de matar a mulher e o fez num momento em que não estava a pensar. Foi condenado a pena de prisão efectiva.

"Não sei o que me deu. Era minha mulher há 18 anos. Eu ainda a amava", referiu.

