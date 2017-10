'Avô' abraça bebés prematuros para ajudar na recuperação

Voluntário dá carinho a crianças quando pais não podem.

David Deutchman é voluntário há 12 anos na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do hospital Children’s Healthcare de Atlanta, nos EUA. Todas as terças-feiras, o idoso, conhecido por "avó da UCI", pega ao colo, abraça e dá carinho a bebés prematuros internados na unidade hospitalar, cujos pais não conseguem acompanhar ao longo do dia.

Na última quarta-feira, o hospital decidiu partilhar na sua página de Facebook uma foto de David com um dos bebés. Em apenas alguns dias, a imagem já teve mais de 247 mil gostos e mais de 66 mil partilhas.

A fotografia foi tirada pela mãe de Logan, um bebé que nasceu com apenas 25 semanas, internado há seis na Children’s Healthcare. Todas as noites, a norte-americana é obrigada a voltar para casa para cuidar da filha mais velha. Numa das manhãs em que voltava ao hospital, angustiada pelo filho estar sozinho, encontrou-o nos braços do "avó da UCI". Feliz pelo filho estar a ser acarinhado, a mulher decidiu tirar uma foto para agradecer a atitude do idoso.

"Muitos pais têm outros filhos em casa ou moram muito longe daqui e têm dificuldades para estar cá todo o dia", explica David Deutchman, num vídeo publicado nas redes sociais do hospital, dias depois do sucesso da fotografia.

"Alguns dos meus amigos perguntam-me o que faço aqui. Eu digo-lhes que seguro bebés. Às vezes eles vomitam por cima de mim, ou fazem xixi. É ótimo. Mas eles não entendem este tipo de recompensa. Isto é importante para o bebé", acrescenta o antigo publicitário.

De acordo com a administração do hospital, este "trabalho" ajuda no desenvolvimento dos bebés, crescem mais rápido e ganham peso".