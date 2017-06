Avó de 98 anos cumpre sonho de ver espectáculo de striptease

O grupo de strippers masculinos Deamboys, o mais conhecido do Reino Unido, contou com uma presença no público muito especial no espectáculo deste fimd e semana, que decorreu em Colchester, Essex. Betty Wright, de 98 anos, concretizou o sonho de longa data de ver os esculturais modelos e dançarinos a despirem-se.

Betty está sozinha desde que o marido morreu, há mais de 30 anos. No lar onde vive atualemnte, os funcionários perguntaram-lhe qual qera o sonho que nunca viu realizado e a resposta deixou todos boquiabertos. "Ela respondeu prontamente que adorava ver um stripper masculino. Achei que era bom para ela, se éera o sonho que queria concretizar. Só porque os idosos estão num lar, não quer dizer que não possam sonhar e ver esses sonhos realizados", explica o diretor da instituição onde está Betty, Ryan Morning.



Strippers convidaram idosa a subir ao palco

A idosa teve direito a duas horas de espectáculo de striptease, com direito a nudez total. "Ela ligou-me a seguir para contar o quão fantástico tinha sido. Ela adorou, é de facto uma senhora única", relata o diretor do lar ao jornal Metro.

A idosa foi acompanhada ao espectáculo por uma funcionária e foram muito bem recebidas pelos Dreamboys. Betty foi convidada a subir ao palco para danças com os strippers, mas por ter dificuldades de mobilidade acabou por ser a funcionária do lar a ter tal honra.

"Esse foi o auge da noite para a Betty, ela adorou. É uma rapariga bem marota", conclui bem humorado o diretor do lar.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito