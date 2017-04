Avó e namorado condenados por torturar menina de sete anos

Uma avó que atormentava a neta de sete anos enquanto estava vestida de bruxa foi condenada a três penas de prisão perpétua. Geneva Robinson, de 51 anos, fez aquilo a que os procuradores descreveram como "uma casa de horrores". A mulher vestia-se de Nelda, o seu alter ego, e dizia à neta que havia criaturas horríveis a viver no sótão.

A mulher foi condenada por cinco acusações de abuso de crianças na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos.

O namorado, Joshua Granger, também participou nos abusos aparecendo vestido de demónio. Foi condenado a passar 30 anos atrás das grades. O tribunal mostrou-se aterrorizado com as imagens de Robinson a "torturar repetidamente" a criança que viveu com avó durante um período de tempo, no ano 2014.

Num vídeo a que as autoridades tiveram acesso, vê-se Geneva vestida de preto, a usar uma peruca, com as mãos pintadas de verde e com o que parece ser uma máscara a assustar a própria neta.

"A avó está doente por tua causa. Vais ser levada pela bruxa", ouve-se Joshua Granger, de 33 anos, a dizer à menina.



"Dá-me uma faca e um garfo", pediu Robinson. Segundo os procuradores este pedido está relacionado com uma mentira que a avó contou à neta, de que as bruxas comiam as crianças más.

Quando a juíza Michele McElwee estava para declarar a sentença, segurou em duas fotografias da menina abusada, uma tirada antes de ir viver com a avó e outra depois.

"Sabe o que é que morreu? Aqueles olhos reluzentes de uma rapariga inocente", disse McElwee à avó da criança.

Se na primeira fotografia a menina estava com um olhar feliz e a sorrir, na segunda apresentava feridas, bolhas e tinha um semblante fechado.

