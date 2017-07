Avó obriga neta menor a fazer sexo com namorado de 87 anos

Mulher agarrava menina de 13 anos durante abusos a troco de dinheiro.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10:31

Mary Lue Daw, de 66 anos, natural de Atmore, no estado norte-americano do Alabama está acusada de forçar a neta de 13 anos a fazer sexo com Clarence Stacey, namorado da idosa, a troco de dinheiro.

De acordo com os meios de comunicação locais, que citam fonte da polícia, a idosa agarrava a neta menor na cama enquanto o homem, de 87 anos, abusava sexualmente da menina.

A adolescente era obrigada a ir regularmente para um quarto nas traseiras da casa, onde aconteciam os abusos. Quando a menina não queria ir, a avó ameaçava que lhe batia.

Mary Lue Daw está acusada acusada de abuso sexual de menor e de tráfico humano. Já o namorado, Clarence, está acusado de abuso sexual de menor, tráfico humano e incentivo à prostituição. Os dois estão detidos, sob uma caução superior a um milhão de euros e começarão a ser julgados em novembro.