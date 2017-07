Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avós deixam neto trancado dentro do carro enquanto visitam museu

Polícia partiu o vidro do carro e retirou a criança de 10 anos.

18:35

Uma criança de 10 anos foi deixada pelos avós dentro do carro enquanto estes foram visitar um museu, em Málaga, Espanha.



Os turistas franceses deixaram o menino dentro do carro num parque de estacionamento.



Os populares aperceberam-se que algo de errado se passava quando viram a criança a chorar e de cinto posto.



A polícia foi chamada ao local e o termómetro marcava 30 graus, avança o jornal Diario Sur. As autoridades acabaram por partir o vidro e por retirar o menino do carro.



O menino estava a transpirar e já eram visíveis sinais de desidratação.