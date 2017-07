Bactéria fecal detetada em restaurantes de 'fast food'

A descoberta feita nas cadeias McDonald's, Burger King e KFC chega na sequência de uma investigação.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 21:42

Uma bactéria fecal foi encontrada no gelo usado em alguns restaurantes das empresas KFC, Burger King e McDonald's, no Reino Unido.

A descoberta chega na sequência de uma investigação orientada pelo programa "Watchdog" da BBC, que examinou amostras de gelo de dez estabelecimentos aleatórios de cada uma das cadeias de restauração "fast food".

As análises revelaram que a bactéria, conhecida como coliforme fecal - presente em grandes quantidades nos intestinos dos mamíferos e das aves -, foi detetada em três das amostras da McDonald's, em seis da Burger King e em sete da KFC. Dessas, quatro da Burger King e cinco da empresa que explora a receita de frango frito do Kentucky, contaram com níveis de contaminação "significantes".

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o coliforme fecal serve como indicador da qualidade sanitária da água e da eventual presença de outros microorganismos causadores de problemas para a saúde, como infeções gastrointestinais, respiratórias e dermatológicas.

Porta-voz da KFC disse que a empresa ficou "chocada e extremamente desapontada" com os resultados das análises, acrescentando que a companhia tem procedimentos sanitários rigorosos, incluindo inspeções regulares às máquinas de gelo, que garantiu terem sido imediatamente encerradas nos restaurantes afetados.

Posição semelhante foi a da Burger King que defendeu a "limpeza e a higiene" como "máxima prioridade da marca" e garantiu estar a trabalhar com todos as filiais no Reino Unido, para reforçar medidas de controlo de qualidade.

A McDonald"s congratulou-se pelo facto de o indicador mais confiável de contaminação fecal - a bactéria "Escherichia coli" não ter sido encontrada em nenhuma das amostras, em que foram detetadas apenas "níveis baixos de dois outros indicadores (entre eles o coliforme) que não constituem grande perigo para a saúde".

Por seu lado, o Defra - o departamento do Governo britânico que, entre outras coisas, estabelece os regulamentos da água no Reino Unido - avisa que a bactéria não deveria estar, de todo, presente na água usada para consumo humano.

A notícia surge três semanas depois de terem sido descobertos, no âmbito do mesmo programa da BBC, "níveis variáveis da bactéria" em amostras de gelo das bebidas dos grupos Costa Coffee, Starbucks e Caffè Nero, como noticiou o "The Guardian".