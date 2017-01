Bala perdida mata menina de 2 anos em restaurante

Uma menina de 2 anos morreu, na noite de sábado, ao ser atingida por uma bala perdida dentro de um restaurante no Rio de Janeiro.

Sofia Lara Braga estava a brincar dentro do estabelecimento quando decorria uma perseguição junto a Avenida do restaurante, avança O Globo. Na troca de tiros, entre o suspeito e a polícia, a menina foi atingida na cabeça.

A polícia ainda levou a menina para o Hospital Getúlio Vargas mas sem sucesso. Sofia chegou há unidade hospitalar já sem vida.

O pai da menina é polícia e enviou uma mensagem áudio, pelo WhatsApp, aos colegas de batalhão que acabou por ser divulgada pela imprensa brasileira.

"Amigos do 16.º, foi minha filha, foi minha filha. Foi uma perseguição vinda da Para-Pedro. Minha filha estava brincando no parquinho do Habib’bs de Irajá [restaurante], e o tiro que o vagabundo deu atingiu minha filha. Ela não resistiu", disse o homem emocionado.

A perseguição começou por volta das 22h00 de sábado, depois de Thiago Rodrigues, o suspeito, ter desrespeitado uma ordem da polícia. Thiago foi preso.





