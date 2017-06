Balança bebé em janela do 15.º andar por ‘likes’

Um homem foi condenado a dois anos de prisão por ter balançado um bebé no lado de fora de uma janela do 15.º andar de um prédio da Argélia com o objetivo de angariar um elevado número de 'gostos' no Facebook.

De acordo com o site de notícias Al Arabiya, na legenda da imagem onde o homem aparece a segurar o bebé, que seria seu familiar, o homem colocou: "mil 'likes' ou eu largo".

A atitude do homem gerou polémica e foram muitos os internautas que exigiram a prisão por abuso infantil.

As autoridades acabaram por deter o homem, de quem não se sabe o nome, e um tribunal argelino condenou-o a dois anos de prisão por ter posto em perigo a segurança do bebé. O criminoso negou ter colocado a vida da criança em risco, afirmando que a imagem foi alterada por utilizadores das redes sociais.

"A foto foi tirada numa varanda com grades de protecção. Estas foram removidas", disse em tribunal o criminoso.

O pai da criança pediu ao tribunal que perdoasse o homem, alegando que este estava apenas a brincar. Contudo, o juiz decidiu pela prisão por entender que a imagem era clara e a vida da criança estava em perigo.

O que achou desta notícia?







75.4% Muito insatisfeito

75.4%



1.8%

1.8% 22.8% Muito satisfeito