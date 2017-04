Balanço do ataque no metro de São Petersburgo sobe para 14 mortos

Na semana passada, as autoridades acusaram oito presumíveis cúmplices por "terrorismo" e "cumplicidade com terrorismo" no âmbito da investigação ao ataque, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.



O presumível autor do atentado, Akbarjon Djalilov, 22 anos, natural do Quirguistão, morreu no ataque.Na semana passada, as autoridades acusaram oito presumíveis cúmplices por "terrorismo" e "cumplicidade com terrorismo" no âmbito da investigação ao ataque, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.A 3 de abril, uma bomba de fabrico artesanal explodiu no interior de um comboio entre duas estações de metropolitano, no centro de São Petersburgo, matando 13 pessoas e ferindo pelo menos 50, uma das quais morreu esta madrugada.Um segundo engenho explosivo foi detetado e neutralizado numa outra estação de metro, a algumas paragens da estação onde explodiu a primeira bomba.

Um homem que ficou ferido no atentado de 3 de abril no metro de São Petersburgo morreu na madrugada desta quarta-feira, elevando para 14 o balanço de vítimas mortais no ataque, informaram as autoridades locais."Um dos feridos sucumbiu no hospital militar, na noite de terça para quarta-feira", escreveu no Twitter a vice-governadora da segunda cidade russa, Anna Mitianina.Quatro das 53 pessoas hospitalizadas após o atentado continuam em estado grave, acrescentou.