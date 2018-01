Baleado na cara em assalto tira bala da boca com a própria mão

Projétil ficou incrustado entre dois dentes.

Um morador da cidade brasileira de São Paulo que passava alguns dias no Guarujá, no litoral, nasceu literalmente de novo ao escapar, praticamente ileso, a um assalto à mão armada durante o qual foi baleado na cara. Foi ele mesmo quem tirou com a mão a bala, que se tinha alojado entre dois dentes, antes de ir para o hospital.



Marcel Ribeiro Ramos, de 34 anos, conta que foi abordado pelos ladrões quando deixava a Praia da Enseada acompanhado do irmão, da namorada, de um amigo e dos pais e que, ao ser empurrado com violência por um dos criminosos, instintivamente reagiu e empurrou também o bandido. Furioso, o criminoso disparou um tiro à queima-roupa, que atingiu o rosto de Marcel e atravessou a bochecha.

Ainda sem entender claramente o que o tinha atingido com tanta violência, Marcel levou a mão à boca e, com os dedos, retirou de lá, estupefacto e apavorado, um projéctil. A bala foi parada pelos dentes, ficando incrustada entre dois deles, um dos quais ficou rachado, salvando-lhe a vida.

No hospital, nem os médicos queriam acreditar que a bala não tivesse tirado a vida de Marcel, e que ele mesmo tivesse arrancado o projéctil. Os médicos limitaram-se a cuidar do ferimento provocado pela bala e Marcel voltou para a casa onde estava hospedado, onde, aí sim, se conscientizou do elevado risco que tinha corrido.

Ele contou que, num primeiro momento, agiu por instinto e que, até encontrar a bala, nem tinha percebido que tinha sido baleado e que poderia ter morrido. Com o passar das horas, a percepção de quanto a sua vida esteve por um fio e como tudo nesta vida é tão frágil e pode ser passageiro provocou-lhe uma enorme tristeza e crises de choro.